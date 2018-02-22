Рубрика: Новости дня
15:41 | 24.02.2018
На снимках перевала Дятлова исследователь нашел 10 человека, входившего в состав экспедиции
- Держитесь за стул: оказывается во время поисков тел погибших дятловцев было обнаружено не девять тел, а десять! Неизвестный труп лежал в том месте, где был установлен лабаз группы. Тело обнаружили, отметили лыжей и сделали фотографии (по крайней мере три), - написал на своей странице в соцсетях Валентин.
Тому факту, что упоминаний о десятом погибшем нет в уголовном деле, у исследователя есть два объяснения. Либо это был десятый участник экспедиции, имя которого по каким-то причинам нигде не сообщалось, а также он ни разу не попал в объектив фотоаппарата. Либо это был один из нападавших на группу, свидетельства о котором в дальнейшем были ликвидированы из открытых материалов.
- Если кто не знает, то сообщаю: в руке погибшего Игоря Дятлова был зажат некий предмет. Возможно стилет или узкая финка. С ней в руках он и умер. Затем в морге финку из руки убрали. Никакого упоминания о ней в материалах дела не обнаружено, - рассуждает исследователь. - Возможно, именно этим предметом он бился с неизвестным, который на него нападал?
Также Валентин считает, что свитер производства КНР и солдатская обмотка из шинельного сукна, которые нашли при ведение поисковых работ, могли принадлежать этому человеку.
Фото: runews24.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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