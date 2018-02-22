На снимках перевала Дятлова исследователь нашел 10 человека, входившего в состав экспедиции

15:41 | 24.02.2018

Ранее фото, на котором исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил засыпанного снегом человека, поднявшего вверх руку, уже присутствовали в загадочном деле, были включены в уголовное дело.



- Держитесь за стул: оказывается во время поисков тел погибших дятловцев было обнаружено не девять тел, а десять! Неизвестный труп лежал в том месте, где был установлен лабаз группы. Тело обнаружили, отметили лыжей и сделали фотографии (по крайней мере три), - написал на своей странице в соцсетях Валентин.



Тому факту, что упоминаний о десятом погибшем нет в уголовном деле, у исследователя есть два объяснения. Либо это был десятый участник экспедиции, имя которого по каким-то причинам нигде не сообщалось, а также он ни разу не попал в объектив фотоаппарата. Либо это был один из нападавших на группу, свидетельства о котором в дальнейшем были ликвидированы из открытых материалов.



- Если кто не знает, то сообщаю: в руке погибшего Игоря Дятлова был зажат некий предмет. Возможно стилет или узкая финка. С ней в руках он и умер. Затем в морге финку из руки убрали. Никакого упоминания о ней в материалах дела не обнаружено, - рассуждает исследователь. - Возможно, именно этим предметом он бился с неизвестным, который на него нападал?



Также Валентин считает, что свитер производства КНР и солдатская обмотка из шинельного сукна, которые нашли при ведение поисковых работ, могли принадлежать этому человеку.



Фото: runews24.ru