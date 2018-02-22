Первая областная больница проведет 27 аукционов по оснащению медпунктов Центрального стадиона

14:57 | 24.02.2018

Аукционы пройдут с 20 по 22 февраля. Среди заказов, сделанных больницей, есть дорогостоящее оборудование, а также большое количество различных медикаментов и средств оказания первой помощи. Так, за 1,77 млн собираются приобрести дефибриллятор, и 4 монитора для наблюдения за пациентом — по 2,77 млн за каждый.



Общая сумма, которую планируют затратить на оборудование и медикаменты – 15 млн. рублей.



Стоит отметить, что на устройство парковок и зон досмотра у стадиона тратится 80 млн рублей. Всего стоимость реконструкции стадиона оценивается в 13 миллиардов 106 миллионов 332,7 тысячи рублей.





Фото: god2018.com