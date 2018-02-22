Руководство свердловского главка МЧС провело экстренное заседание после пожара в Туринском районе

14:32 | 24.02.2018

Заседание было связано с пожаром в Туринском городском, в котором погибли трое детей. Темой заседания стало предупреждение чрезвычайных ситуаций в регионе.



Как заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, рекомендации МЧС, которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Туринского городского округа пока не выполнила, Речь идёт об установке пожарных извещателей, которые реагируют даже на незначительное задымление, в жилье социально уязвимых категорий граждан.



- Установка пожарных извещателей - одно из приоритетных направлений комплексной защиты населения, которые ещё в прошлом году были предложены муниципалитетам для оперативной реализации, но так и не были восприняты должным образом отдельными главами муниципальных образований, - сказал Максим Пинчугов.



Фото: МЧС Свердловской области