Три екатеринбургских отеля попали в топ самых гостеприимных отелей в мире

13:49 | 24.02.2018

Рейтинг составлял мировой туристический сервис TripAdvisor. Как сообщили в пресс-служба муниципалитета, в топ попали отели “Реноме”, Hyatt Regency Ekaterinburg, который стал восьмым в номинации «Отель категории «люкс», а также DoubleTree by Hilton, который очутился на 23 позиции этого же рейтинга.



Рейтинг TripAdvisor создан по результатам оценок путешественников за 2017 год. Согласно отзывам, уровень гостеприимства в Екатеринбурге сопоставим и по ряду компонентов превышает возможности, предлагаемые в Москве и Санкт-Петербурге.



Фото: hyatt-regency-ekaterinburg.ru