Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в селе Благовещенском

13:47 | 24.02.2018

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей в результате пожара в селе Благовещенском Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СК.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении Следственного комитета.



В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты, представители МЧС и полиции.



Напомним, что сегодня утром при пожаре в доме в селе Благовещенском погибли трое детей. Родители вместе со старшей дочерью 2012 года рождения смогли выбраться на улицу, а вот дети 2014, 2015 и 2018 годов рождения, погибли в огне.



По данным правоохранительных органов, семья являлась неблагополучной.



Фото: lubertsyriamo.ru