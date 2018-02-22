В ЦПКиО скорректировали программу празднования «Дня мужика»

13:22 | 24.02.2018

В частности, были отменены показательные выступления собак-спасателей, в рамках которых было запланировано катание на нартах с хаски и маламутами.



Администратор ЦПКиО им. Маяковского сообщил,что отмена представления связана с холодной погодой. Напомним, выступление собак было запланировано на 15:30. Оно должно было пройти рядом с главной сценой.



Все остальные мероприятия, запланированные на 24 февраля, по сообщениям администрации парка, состоятся.



Фото:DogSecrets.ru