Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 февраля 2018 года

12:14 | 24.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 23.02.2018г. до 08:00 24.02.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 86 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 56 противоправных деяний. Из них: 1 убийство, 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 2 грабежа, 33 кражи чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 4 факта мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 сбыта.



За минувшие дежурные сутки произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, в том числе 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории состоялось 39 мероприятий, в которых приняли участие 11161 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 344 сотрудника органов внутренних дел, 112 работников частных охранных предприятий, 26 ДНД, 6 казаков. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из 105 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области