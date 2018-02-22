Авария на ЖБИ, в которой пострадал маленький мальчик, была спровоцирована развозчиком пиццы

11:49 | 24.02.2018

ДТП произошло на улице Высоцкого вечером 23 февраля. В результате аварии пострадал 4-летний мальчик. Как сообщили в ГИБДД, ребенок не получил серьезных травм благодаря тому, что был в детском кресле, у него только ушиб мягких тканей теменной области.



ДТП попало на запись видеорегистратора. На записи видно, что водитель Lada Granta, который развозил пиццу, несется прямо на Mitsubishi по второстепенной дороге.



В ГИБДД инцидент прокомментировали следующим образом: « Водитель Lada Granta ехал по второстепенной дороге со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ. Он не уступил дорогу Mitsubishi, из-за этого произошло столкновение. Ребенка везли в детском кресле на заднем сиденье справа без нарушений ПДД, поэтому он только ушиб голову».



Фото: happy-giraffe.ru