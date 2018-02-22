При пожаре в Туринском районе погибли дети, среди которых был новорожденный мальчик

11:27 | 24.02.2018

По предварительной информации, сегодня, 24 февраля 2018 года, в 8:45 на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по ул. Кирова в селе Благовещенское Туринского района.



Во время тушения пожара в доме были обнаружены тела детей, среди которых были мальчик трех лет, девочка двух лет и новорожденный мальчик. Родители смогли выбраться из квартиры вместе со старшей дочерью пяти лет, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.



Сообщается, что семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.



Соседи утверждают, что отец детей в ночное время находился на работе и вернулся домой лишь утром.



Предварительная причина случившегося пожара – неосторожное обращение с огнем. На место выехали сотрудники прокуратуры Туринского района.Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области