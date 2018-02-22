Несколько домов в Пионерском районе Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды

11:07 | 24.02.2018

Коммунальные удобства отключили из-за аварии, которая произошла ночью.



Авария произошла в подвале дома на Советской 22/2. Как сообщает аварийно-диспетчерская служба УЖК «Ардо» сразу было отключено отопление и подача горячей воды.



Сроки устранения аварии и возобновления подачи горячей воды и отопления пока не называются. В данный момент на месте инцидента работает аварийная бригада.



Фото: Baurum.ru