Рубрика: Новости дня
11:00 | 24.02.2018
Гонки на выживание: в Богдановиче устроили экстремальные соревнования для любителей острых ощущений
На соревнования прибыли не только автогонщики, но и мотопарапланеристы, которые развлекали зрителей и катали их, а также гонщики на мотоциклах с колясками, которые устроили свой неофициальный соревновательный заезд.
Главной целью автогонщиков в этом состязании было перевернуть соперника: «Не главное, сколько ты прошел кругов, главное — сколько ты провел атак, — рассказывает организатор Сергей Флягин. — Круг прошел — начисляется один балл, развернул соперника — 2 балла, а если перевернул — целых три».
В рамках соревнования прошло три заезда. В первом участвовали титулованные профессиональные гонщики, во втором – девушки-гонщицы, а в третьем заезд совершали автомеханики, которые любят ездить на автомобилях не меньше, чем собирать и чинить их.
— Сегодня, как обычно, и улетали за пределы трассы, и даже сами себя переворачивали, — поясняет Сергей. — Ведь если сам переворачиваешься, тоже два балла начисляется. Гонщики иногда сами заскакивают на бровки, переворачиваются, зачем лишние круги нарезать. Сегодня одного гонщика начали атаковать, он сам вылетел за трассу, лег набок, а всего три машины после гонки вытаскивали.
По словам Сергея, правила гонки разрабатывались долго, поскольку заезды проходят уже 14 лет.
Фото: sport-express.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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