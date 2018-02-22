Двое молодых людей пострадали от рук мужчины с ножом в Нижнем Тагиле

10:14 | 24.02.2018

Поздней ночью с 18 на 19 февраля двое молодых людей были доставлены в больницу Нижнего Тагила с колото-резаными ранами груди. В дом по ул. Черноморской, откуда парней госпитализировали, выехали полицейские.



На месте инцидента были найдены нож, одежда в пятнах, похожих на следы крови. Полицейские сообщили, что нападавшего в квартире не было. По причине умышленного причинения тяжкого вреда двум лицам следователи завели уголовное дело.



Отметим, что под подозрение попал 35-летний друг потерпевших, который был ранее судим.





Фото: regnum.ru