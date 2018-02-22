В Североуральске раскрыли угон автомобиля, который совершили нетрезвые мужчины

10:00 | 24.02.2018

Раскрытие преступления по горячим следам было совершено ночью 20 февраля. В районе стадиона «Горняк», который находится в Североуральске, сотрудники Госавтоинспекции заметили на дороге автомобиль ВАЗ-21053. При перемещении автомобиль странно вилял.



Машину остановили. Выяснилось, что в ней находились двое пьяных мужчин. Документы они предъявить не смогли.



По информации ОМВД России по городу Североуральску, всех троих задержали. Злоумышленниками оказались неработающие местные жители 1997 года рождения, при этом ранее неоднократно судимые за кражи, а один из них — за угон.



Этот автомобиль также был угнан, поскольку после бурного празднования дня рождения мужчинам захотелось покататься.



В данный момент автомобиль возвращен его владелице.



Фото: drivingplus.ru