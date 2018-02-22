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Рубрика: Новости дня


09:35 | 24.02.2018

На Вторчермете рано утром загорелся торговый павильон

Торговый павильон начал пылать рано утром на улице Патриса Лумумбы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожарные тушили огонь целый час. Торговый павильон сгорел полностью.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.


Фото: livekuban.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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