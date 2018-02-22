На Вторчермете рано утром загорелся торговый павильон

09:35 | 24.02.2018

Торговый павильон начал пылать рано утром на улице Патриса Лумумбы.



В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожарные тушили огонь целый час. Торговый павильон сгорел полностью.



Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.





Фото: livekuban.ru