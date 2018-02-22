В Краснотурьинске проходит акция, посвященная безопасному перемещению детей в автомобилях

09:23 | 24.02.2018

Данное мероприятие, проходящее с 19 февраля по 2 марта, получило название «Родительский контроль». Суть акции заключается в проверке автомобилей людей, у которых есть дети, на наличие детских кресел. Сотрудники ГИБДД дежурят рядом с детскими садами. Вместе с ними в патруль выходят инициативные родители.



В данный момент уже оштрафовано несколько человек. Каждый из них заплатил штраф в размере 3 000 рублей.



— Главная цель акции не наложение штрафов, а привлечение внимания к безопасности детей, — говорит Елизавета Пиманкова, инспектор отделения ГИБДД. — Людям необходимо объяснить, что перевозка детей вне кресел очень опасна.





Фото: neauto.ru