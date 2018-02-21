В Нижнем Тагиле задержали мужчину, укравшего телефон у местной жительницы

18:54 | 23.02.2018

Жительница Нижнего Тагила, у которой «увели» смартфон за 15 тыс. рублей, обратилась в полицию Кировграда.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, днём женщина зашла в банк, чтобы снять деньги с банковской карточки. Когда она набирала ПИН-код, положила мобильник на банкомат. Получив деньги, она отвлеклась, беседуя со знакомой, и не заметила, что оставила телефон. Спустя пару минут женщина вернулась в банк, но телефона на том месте уже не было.



Человек, забравший телефон, попал на камеры видеонаблюдения. В течение трёх часов его личность была установлена. Злоумышленником оказался 36-летний житель Верхнего Тагила. Смартфон был возвращен женщине.



Мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее этот человек судим не был.





Фото: medicalplanet.su