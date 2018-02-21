Станция метро «Уральская» в Екатеринбурге временно закрыта

18:09 | 23.02.2018

Об этом сообщили горожане, которые совершали поездку в метро. Диктор объявил, что станция метро «Уральская», находящаяся рядом с железнодорожным вокзалом и Северным автовокзалом, закрыта по техническим причинам.



— Спустился на «Геологическую», и в этот момент диктор объявил, что «Уральская» закрыта, — рассказал очевидец.



— Только что проехали станцию без остановки, — сообщил екатеринбуржец Виктор, — никто ничего не объяснил.





Фото: pravdaurfo.ru