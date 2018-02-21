В Екатеринбурге автомобиль врезался в дом, где находится продуктовый магазин

16:22 | 23.02.2018

В Екатеринбурге днем на улице Донбасской водитель легкового автомобиля врезался в дом, где находится продуктовый магазин.



О ДТП сообщили очевидцы в паблик «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Вероятно, автомобиль сбил дорожное ограждение, выехал на тротуар и врезался в дом. У машины разбиты бампер и капот. Судя по информации одного из очевидцев происшествия, водитель скрылся с места ДТП.



В настоящий момент подробности случившегося устанавливаются, однако, по данным сотрудников продуктового магазина, никто из прохожих и покупателей не пострадал.



Фото: Инцидент.Екатеринбург/vk.com