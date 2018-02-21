В Каменске-Уральском погиб выпавший из окна ребёнок

16:00 | 23.02.2018

Как сообщает портал ku66.ru, накануне утром в Каменске-Уральском погиб шестилетний ребенок, выпав из окна четвёртого этажа.



Трагедия произошла на улице Алюминиевой, 15, в 09:52, время падения зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на соседнем доме. По словам очевидцев, ребёнок умер не сразу, какое-то время он ещё дышал. К сожалению, несмотря на то, что скорая помощь приехала достаточно быстро, через 14 минут после случившегося, к моменту её приезда ребёнок скончался.



Известно, что мальчик был болен ДЦП и находился под опекой бабушки.



Правоохранительными органами начата доследственная проверка случившегося.



Фото: ku66.ru.