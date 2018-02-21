В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза

15:40 | 23.02.2018

По случаю Дня защитника Отечества в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршала Жукова. Совместно с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным в церемонии принял участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев.



Отметим, что отдать дань памяти великому полководцу пришли также члены правительства Свердловской области, депутаты, представители администрации Екатеринбурга, а также ветераны Великой Отечественной войны.



Напомним, Георгий Константинович Жуков — Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза — командовал Уральским военным округом в период с 1948 по 1953 год.



Фото: rutraveller.ru