Сотрудники ГУФСИН нашли беглеца-осужденного, который спрятался в диване

14:36 | 23.02.2018

Житель Екатеринбурга, объявленный в федеральный розыск и осужденный за кражу банковской карты своего приятеля, задержан сотрудниками отдела розыска, несмотря на тщательную маскировку.



За кражу мужчину приговорили к 2,5 годам исправительной колонии строгого режима, однако на оглашение приговора суда он не явился. 2 февраля мужчина был объявлен в розыск. Уже 19 февраля сотрудники ГУФСИН решили заглянуть в квартиру, где проживал осужденный.



«Оперативники ГУФСИН заметили, что пар обуви в прихожей больше, чем человек, находящихся в квартире. Родные преступника предложили силовикам осмотреть жилище. Они были уверены, что злоумышленника не найдут», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко. Однако, заглянув под диван, оперативники заметили, что из-под него торчит нога. Оказалось, что осужденный прятался внутри мебели.



Беглец был доставлен в СИЗО-1. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания.



Фото: crimemoldova.com