Рубрика: Новости дня
14:36 | 23.02.2018
Сотрудники ГУФСИН нашли беглеца-осужденного, который спрятался в диване
За кражу мужчину приговорили к 2,5 годам исправительной колонии строгого режима, однако на оглашение приговора суда он не явился. 2 февраля мужчина был объявлен в розыск. Уже 19 февраля сотрудники ГУФСИН решили заглянуть в квартиру, где проживал осужденный.
«Оперативники ГУФСИН заметили, что пар обуви в прихожей больше, чем человек, находящихся в квартире. Родные преступника предложили силовикам осмотреть жилище. Они были уверены, что злоумышленника не найдут», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко. Однако, заглянув под диван, оперативники заметили, что из-под него торчит нога. Оказалось, что осужденный прятался внутри мебели.
Беглец был доставлен в СИЗО-1. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания.
Фото: crimemoldova.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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