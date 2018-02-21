Роспотребнадзор и суд защитили права клиентов спортивного клуба «Качалка» в Екатеринбурге

13:31 | 23.02.2018

В 2017 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области неоднократно поступали обращения жителей Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга о нарушении их прав потребителей спортивным клубом «Качалка», расположенным в Екатеринбурге на улице Кузнецова, 3.



В результате проведённых надзорным ведомством проверочных мероприятий выяснилось, что спортивный клуб действительно грубо нарушает права потребителей.



Так, все договоры с ООО «Спортивный клуб «Качалка» об оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в 2017 году заключены гражданами на период 12 месяцев. Однако клуб любители спорта смогли посещать не более четырех месяцев, а некоторые и вовсе ни разу не использовали приобретенный абонемент в спортклуб.



В июне 2017 года на дверях клуба появилось объявление о закрытии заведения на летний период в связи с реконструкцией и о начале занятий только в сентябре 2017 года. Однако в сентябре спортивный клуб работу не начал, на телефонные звонки потребителей никто не отвечал.



Также в условиях договоров, заключенных ООО «Спортивный клуб «Качалка» с гражданами, были обнаружены многочисленные нарушения законодательства о защите прав потребителей. В типовую форму договора оказания услуг были включены условия, ущемляющие права потребителей.



На основании этого специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области было подготовлено и направлено в суд исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц с требованием о признании противоправными действий ООО «СК «Качалка» по включению в типовую форму договора оказания услуг условий, ущемляющих права потребителей. Специалисты Роспотребнадзора попросили суд обязать руководство клуба исключить такие условия из договора, заключаемого между ООО «Спортивный клуб «Качалка» и потребителями.



5 февраля 2018 года решением Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга иск Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в защиту неопределенного круга лиц был удовлетворен. Данное решение суда позволяет потребителям обратиться в суд с иском к спортивному клубу о расторжении договора и возврате денежных средств.



Фото: club-kachalka.ru