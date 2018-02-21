Сегодня утром в Екатеринбурге мужчина выпал с балкона многоэтажного дома

13:25 | 23.02.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге с балкона многоэтажного дома на ул. Родонитовой упал мужчина. Примечательно, что личность мужчины в настоящий момент устанавливается — документов при погибшем не было обнаружено.



Известно, что мужчина упал с общесекционного балкона. По факту смерти организована проверка сотрудниками Следственного комитета. По информации старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области, данных о совершении в отношении гражданина противоправных действий нет. Не исключено, что происшествие — несчастный случай.



Фото: okna-21-veka.ru