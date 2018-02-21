Найден автомобиль пропавшего в ноябре 2017 года жителя Екатеринбурга

В Екатеринбурге на необорудованной стоянке обнаружен автомобиль пропавшего в ноябре 2017 года жителя города.«В январе 2018 года на территории необорудованной автомобильной стоянки, расположенной возле дома № 45 по улице Блюхера в Екатеринбурге, обнаружен автомобиль марки ZAZ Chance серебристого цвета, г/н Т725МС 96 региона, на котором передвигался Валитов перед его безвестным исчезновением», — говорится в сообщении следственных органов.Напомним, 14 ноября 2017 года Андрей Валитов вышел из дома на улице Черепанова и отправился на своей машине на работу. Последний раз мужчину видели в районе дома № 62 на улице Минометчиков в Екатеринбурге. Позже в тот же день проезд данного автомобиля был зафиксирован по направлению к аэропорту Кольцово. А вот дальнейшее местонахождение Валитова остается неизвестным.Следственные органы, в рамках возбужденного по статье «Убийство» уголовного дела, продолжают розыск жителя Екатеринбурга Андрея Тимерхановича Валитова 1982 года рождения и в очередной раз обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении мужчины или обстоятельствах его исчезновения, а также об обнаруженном автомобиле. Сообщить информацию можно по телефонам территориального следственного отдела СКР в Екатеринбурге 8 (343) 354-08-31, 8 (343) 354-08-02, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или же по линии 02. Конфиденциальность гарантируется.Приметы пропавшего: рост 182 см, волосы светло-русые, короткие, телосложение плотное, глаза зеленые, шрам на губе, мизинец не разгибается, на лбу родимое пятно. Был одет в вязаную красную шапку, синий спортивный костюм, черные кроссовки «Найк», футболку красно-белого цвета с полосками, на шее имелась золотая цепочка.Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области