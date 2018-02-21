Изумруду, найденному в Свердловской области, выберут имя

12:16 | 23.02.2018

Обособленное предприятие «Малышева» объявит всероссийский конкурс на название для найденного изумруда весом в 1,6 кг.



По информации пресс-службы предприятия, на их адрес приходило несколько писем из разных городов с предложением назвать найденный камень. Среди идей были такие имена, как «Экспо-2025», «Родина», «Кузнечик», «Хворостовский». Однако, чтобы никого не обидеть, организация решила объявить всероссийский конкурс.



О том, куда присылать свои варианты названий, будет известно чуть позднее. Однако уже сейчас известно, что призом для победителя конкурса станет ювелирное украшение.



Напомним, 14-сантиметровый изумруд весом 1,6 кг был найден на Малышевском руднике в Свердловской области. По оценкам специалистов, предварительная стоимость минерала составляет более 4 млн рублей. Этот камень стал самым большим цельным изумрудом, найденным на этом месторождении с 1990-х годов.



Фото: ОП «Малышева»