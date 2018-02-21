Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 февраля 2018 года

11:50 | 23.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 22.02.2018 до 08:00 23.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 82 противоправных деяния. Из них: 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилование, 3 грабежа, 26 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирные, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 12 — хранение и 2 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 3190 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 84 сотрудника полиции, 2 бойца ОВО Росгвардии, 7 сотрудников частных охранных предприятий, 30 — КРС и 4 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области