13-летняя девочка, стоя на тротуаре, пострадала из-за столкновения двух автомобилей

11:31 | 23.02.2018

Накануне вечером в результате ДТП на Уралмаше пострадала 13-летняя девочка-пешеход — после столкновения с легковушкой внедорожник отбросило на тротуар, где в этот момент стояла девочка.



По информации пресс-службы ГИБДД по Екатеринбургу, виновником ДТП стал 44-летний мужчина, который был за рулём Toyota Avensis, с 26-летним водительским стажем. Двигаясь по Космонавтов со стороны Индустрии в сторону Шефской, на регулируемом перекрёстке Космонавтов — Ломоносова при повороте налево водитель не уступил дорогу другому автомобилю, как следовало бы. В результате случилось столкновение с автомобилем Brilliance V5, который двигался во встречном направлении. Из-за столкновения Brilliance V5 отбросило на тротуар, где в это время находилась девочка.



Пострадавшая была доставлена в детскую городскую больницу № 9 с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей правой голени».



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга