Трофей Кубка УГМК достался московскому «Спартаку»

Первый в истории Кубок УГМК по хоккею среди команд Континентальной хоккейной лиги завершился в Екатеринбурге вчера. Обладателем кубка УГМК стал московский «Спартак».В последнем матче турнира екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл тольяттинской «Ладе», несмотря на то, что хоккеисты играли наравне: игроков «Автомобилиста» подвела дисциплина.Несмотря на победу «Лады», по расчету общих набранных баллов в турнирной таблице лидерами игр стали москвичи из «Спартака».Добавим, что лучшим нападающим турнира был признан Анатолий Голышев из «Автомобилиста».