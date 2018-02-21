Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

10:37 | 23.02.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Его поздравление передает департамент информационной политики Свердловской области.



Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев за добросовестное служение Отечеству, вклад в укрепление его обороноспособности, обеспечение успешного развития России. По мнению главы региона, такие качества, как истинный патриотизм, отвага и мужество, заложены в генетическом коде нашего народа и передаются из поколения в поколение, что позволяет противостоять любым силам.



«Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! Благодарю вас за пример гражданственности и патриотизма, который вы подаёте молодёжи, обеспечение мирной жизни и дальнейшего развития России. Желаю защитникам Отечества всех поколений крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в службе! Пусть профессиональные навыки и умения помогают вам надёжно хранить мир и спокойствие», — обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.



Напомним, что в этом году также отмечается 100-летие со дня основания Красной армии, а в нашем регионе этот год также ознаменован 75-летием со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса.



Фото: ufirms.ru