Уже второй снимок проекта «Живая Победа. История войны в лицах» попал в итальянский Vogue

23:14 | 22.02.2018

Фотографию крупнейший фоторесурс опубликовал сегодня. Это свадебное фото бабушки и дедушки главврача 3-й больницы Александра Гальперина. Екатеринбуржец участвовал в реконструкции вместе со своей женой Викторией. Снимок «оживила» фотограф Лена Шу.



Александр Гальперин рассказал об этой фотографии следующее: «Снимок сделан через неделю после официальной регистрации брака бабушки и дедушки, и это первое фотоподтверждение их большой любви. В 43–44-м году осколком снаряда дед был ранен в бедро. Но бОльшую травму ему нанесло психологическое потрясение. Ударной волной его засыпало землёй, очевидно, похоронило заживо. Полгода его лечили в госпитале в Кемерово, а после на месяц отпустили домой. Здесь дед и нашёл своё «лекарство». На танцах встретил бабушку. Дедушка прожил до 91 года».



Попасть на платформу Vogue Italia непросто. Снимки проходят кастинг, на котором выбирают лучшие фотографии.



— За год набираются снимки со всего мира, а потом осенью лучшие кадры отбирают на выставку. Надеемся, что наша фотография тоже попадет туда. Мы перевели наши тексты на английский язык и отправили в Vogue Italia заявку в виде коллажа. Нам кажется, что именно на текст обратил внимание редактор журнала при отборе нашей фотографии, — рассказала Дарья Миролеева, реквизитор и соавтор проекта. — Важно, чтобы эти истории были услышаны. Это нас очень радует. Ведь для нас важны не только фото, но и рассказы людей, воспоминания.



Также организаторы проекта рассказали, что этот снимок является вторым, принятым Vogue. Первым был милый и трогательный снимок девочки с велосипедом.





Фото: premiagi.ru