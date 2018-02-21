Неизвестные выставили на продажу екатеринбургский цирк

22:24 | 22.02.2018

Абсурдное объявление на «Авито» гласит, что цирк с клоунами продается за 3 млрд 800 млн рублей. Объявление разместили в рубрике «Готовый бизнес».



Анатолий Марчевский уже прокомментировал инцидент: «"Ходят слухи тут и там, ходят слухи по дворам. Однозубые старухи их разносят по умам"… Знаете такую песню? Кто подал такое объявление, не знаю, но все прекрасно понимают, что наш цирк — федеральное имущество и так просто его продать нельзя. Так что не переживайте, никуда мы не денемся».



Екатеринбургский цирк действительно является федеральным имуществом. Учреждение является филиалом ФКП «Российская государственная цирковая компания».



Фото: top4man.ru