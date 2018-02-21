Госавтоинспекция рассказала о том, как будет работать в праздничные дни

21:36 | 22.02.2018

В ГИБДД сообщили, что завтра, 23 февраля, на Урале не будут работать регистрационно-экзаменационные отделения.



В Госавтоинспекции рассказали следующее: «Не будет приёма граждан по вопросам регистрации, перерегистрации транспортных средств, получения водительского удостоверения либо его замены».



В субботу все 46 отделений, находящихся в Свердловской области, возобновят свою работу.



Фото: chastnik.ru