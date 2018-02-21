В 9-й детской больнице в Екатеринбурге из уха ребенка удалили таракана

20:42 | 22.02.2018

Началось всё в 11-й ДГКБ. Как рассказывают сотрудники этой больницы, вчера около 11 часов в 5-ю поликлинику ДГКБ № 11 в кабинет неотложной помощи на 8 Марта, 126, обратился мальчик 12 лет с жалобой на шум в ушах, ребенка в поликлинику направили из школы.



При осмотре наружного слухового прохода у мальчика было обнаружено инородное тело. Поскольку по стандартам оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе инородные тела в естественных отверстиях не удаляются, мальчика отправили к специалистам в лор-отделение ДГКБ № 9.



Инородное тело из уха мальчика вынули. Им оказался таракан.



— Я больше 30 лет отработал на скорой и впервые такое вижу, — сообщил заведующий отделением неотложной помощи ДГКБ № 11 Фарит Ваисов. — Обычно мелкие круглые предметы — бусинки, шарики, горох или детали от мелких игрушек — засовывают себе в нос и уши дети от 2 до 5 лет.





Фото: public.org.ru