Неправильных ты кандидатов рисуешь: 13-летнюю девочку в поселке Пышма обвинили в незаконной агитации

19:48 | 22.02.2018

В одной из школ в посёлке Пышма в Свердловской области состоялся конкурс рисунков «Я рисую выборы, я делаю свой выбор». Участницу этого конкурса, ученицу седьмого класса, обвинили в незаконной агитации за Павла Грудинина, кандидата от КПРФ.



Девочка принесла рисунок в школу в географическом атласе. На уроке географии учитель Светлана Хохрякова отобрала у девочки картинку и отругала ее при всем классе. Также учитель забрала и выкинула календарь с изображением кандидата от КПРФ, который лежал в дневнике ребенка. Вероятно, женщину не удовлетворил факт выбора для изображения ребенком не Владимира Путина, а другого кандидата.



Мама девочки обратилась к депутату Заксобрания Свердловской области Александру Ивачеву, который обратился в прокуратуру. По словам Ивачева, учительница сказала, что это незаконная агитация. Депутат просит надзорное ведомство провести проверку. Он отмечает, что на девочку было оказано психологическое давление. Детские рисунки с конкурса хотели разместить на избирательном участке.



Фото: misanec.ru