Расстроенный ссорой с подругой тагильчанин сообщил о минировании пятиэтажки. «Шутник» задержан

17:42 | 22.02.2018

Полиция и ФСБ задержали 33-летнего жителя Нижнего Тагила Сергея Стулова, который ночью 20 февраля сообщил о минировании жилого пятиэтажного дома в центре города.



На место происшествия были незамедлительно направлены следственно-оперативная группа Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», экипажи ППС и ДПС, бойцы Росгвардии. Из здания эвакуировали жильцов. Однако ничего взрывоопасного не обнаружили.



Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в тот вечер тагильчанин употреблял со своей подругой спиртные напитки. На фоне выпитого молодые люди поссорились. Тогда мужчина решил «взбодрить» свою даму и позвонил по линии 112.



«Сотрудниками полиции из подразделения дознания отдела внутренних дел по Ленинскому району Нижнего Тагила в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет. До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде», — отметил полковник Горелых.





Фото: Валерий Горелых