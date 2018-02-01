«Женский патруль ГИБДД» поздравил уральских мужчин

В преддверии Дня защитника Отечества на одном из постов ДПС в Сысертском районе появился женский патруль ГИБДД.Женщины останавливали водителей-мужчин, проверяли их знание ПДД, поздравляли с праздником и дарили небольшие сувениры.Многие водители признались, что впервые увидели девушек в роли инспекторов ДПС. Некоторые даже захотели сфотографироваться.