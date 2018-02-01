Кушва стала местом проведения ежегодных конноспортивных соревнований

17 февраля кушвинцы отметили проводы русской зимы — Масленицу. Кроме традиционных народных гуляний, состоялись также областные конноспортивные соревнования, организованные совместно с комитетом культуры администрации Кушвинского городского округа.Как рассказал один из организаторов мероприятий, Александр Бердников, в этом году было очень много гостей.«Общее число участников соревнований — 31 человек. Были даже представители Пермского края», — сказал Александр Бердников.Примечательно, что кушвинские ежегодные конноспортивные соревнования — единственные в Свердловской области, где можно увидеть гонки на русских тройках.