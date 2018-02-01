На Среднем Урале пройдет XXXV лыжный марафон «Европа — Азия»

В эти выходные пройдет XXXV Традиционный международный лыжный марафон «Европа — Азия». 24 февраля состоятся заезды на 30 и 50 километров свободным стилем, 25 февраля участников будет ждать дистанция на 30 километров классическим стилем. Для детей подготовили маршрут протяженностью 1 км. Также пройдут соревнования по лазерному биатлону.Из-за нехватки снега привычный маршрут изменен: старт и финиш организованы в районе турбазы «Хрустальная» (30-й километр Московского тракта).