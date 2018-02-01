Команда Евгения Куйвашева сыграла в хоккей с администрацией Каменска-Уральского

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Каменск-Уральский, где открылась новая ледовая арена, получившая название «Каменск-Арена».«Это большое событие для Каменска-Уральского. Поздравляю с открытием арены всех любителей спорта, а всех каменцев — с наступающим Днём защитника Отечества. Уверен, что именно на этой арене будут воспитываться настоящие защитники, которые будут отстаивать честь города, области, Родины на турнирах различного уровня. Ледовое поле арены будет поддерживаться в оптимальном состоянии в любой сезон, так что каток станет всеобщим центром притяжения», — сказал Евгений Куйвашев.Площадь арены — 4 тысячи квадратных метров. Трибуны рассчитаны на 250 зрителей. Строительство обошлось в 247 миллионов рублей. Также в спортивном центре появились зал общефизической подготовки и хореографический зал.После церемонии состоялся хоккейный матч между командой администрации Каменска-Уральского «Металлург» и командой правительства Свердловской области «Титан». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды правительства.«Лёд хороший, борта тоже хорошие. Это большое дело — первый искусственный и такой долгожданный лёд в Каменске-Уральском. Сегодня мы своим примером показали, что спортом можно заниматься в любом возрасте. Я уверен, что сюда придёт очень много хоккеистов, фигуристов», — сказал Евгений Куйвашев.