Аномальные холода придут на север Свердловской области

15:18 | 22.02.2018

Северным районам Свердловской области в ближайшие дни стоит ждать серьезных заморозков. По информации синоптиков, ночью температура будет опускаться до -27…-33 градусов, днем -17…-22 градуса.



Главное управление МЧС по Свердловской области просит граждан позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, не оставлять без присмотра отопительные приборы. Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее в связи с образованием на дорогах гололедицы и снежных накатов.