Следователи продолжают розыск пропавшего в ноябре 2017 года екатеринбуржца

15:18 | 22.02.2018

Следственные органы в рамках возбужденного по статье «Убийство» уголовного дела продолжают розыск жителя Екатеринбурга Андрея Тимерхановича Валитова 1982 года рождения. 14 ноября 2017 года он уехал из дома на улице Черепанова на своем автомобиле «ЗАЗ Шанс» серебристого цвета (госномер Т725МС/96), с тех пор его местонахождение неизвестно.



Установлено, что автомобиль проезжал в сторону аэропорта Кольцово. В январе 2018 года на территории необорудованной автомобильной стоянки возле дома № 45 на улице Блюхера обнаружен автомобиль мужчины.



Приметы пропавшего: рост 182 см, волосы светло-русые, телосложение плотное, глаза зеленые, шрам на правой руке, мизинец не сгибается. Был одет в костюм темного цвета, черные кроссовки «Найк» и красную вязаную шапку.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Валитова, просят сообщить по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Екатеринбурге: 8 (343) 354-08-31, 8 (343) 354-08-02, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, либо по линии 02. Конфиденциальность гарантируется.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области