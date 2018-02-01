Депутата Госдумы вызывают в суд на «разборки» с «бородатым губером»

14:57 | 22.02.2018

Бывший кандидат в губернаторы Свердловской области Алексей Парфенов, чьи агитационные листовки в период предвыборной кампании висели едва ли не на каждом столбе, решил взыскать со своего конкурента по выборам, депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, 250 тысяч рублей — компенсацию юридических расходов. Речь идет о разбирательствах в Свердловском областном суде, когда Ионин подал заявление, указав, что Парфенов не соблюдает установленные ограничения и проводит агитацию, которая нарушает законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, в связи с чем его регистрация должна быть отменена в судебном порядке.



«Компенсировать он просит якобы понесенные им затраты в судебном процессе по моему иску в сентябре прошлого года. Тогда я просил снять заезжего московского банкира от КПРФ за нарушения при использовании авторских прав в агитации. В своем предвыборном ролике Парфенов декламировал стихи, приписав их авторство Пушкину. Реальный же их автор — современный поэт Василий Веров. Это серьезное нарушение избирательного закона», — сообщает Дмитрий Ионин.



Действительно, 24 августа 2017 года в эфире ОАО «Областное телевидение» демонстрировался видеоролик, в котором Парфёнов прочитал фрагмент стихотворения, неверно указав авторство зачитанного стихотворения следующего содержания:



«Животный утоляя страх

Времён двенадцатого года,

Европа пляшет на костях

Ей ненавистного народа.

И грозный брит, и грузный швед,

И галл, презрительно лукавый,

Плюют остервенело в след

Его тысячелетней славы.

И мутной злобою кипят,

За них попрятавшись блудливо,

Поляк спесивый, лит и лат,

Эстонец – пасынок залива.

Хохол с натуги ворот рвёт,

За ляхом тянется к европам,

Спеша за шнапс и бутерброд

Служить в неметчине холопом.

И мир вокруг по швам трещит,

И шрамы набухают кровью,

А мы, как прежде, держим щит

Пустому вопреки злословью.

Умолкни, лживая молва, –

Пускай узнают поимённо:

Россия всё ещё жива!

Не пали отчие знамёна!»



Во время прочтения стихотворения на сорок пятой секунде воспроизведения на экране кратковременно появляется надпись «Стихи А.С. Пушкина».







«Представительница Парфенова в суде заявила, что мои требования безосновательны. Якобы у них есть лицензионный договор с автором стихотворения, которое цитировалось Парфеновым. Таким образом, авторское право не нарушено. Заведующий правовым отделом Избирательной комиссии Свердловской области Игорь Буртов уточнил, почему же тогда у Парфенова этот договор на руках отсутствует, на что получил ответ, что Парфеновым договор якобы заключался в Санкт-Петербурге (!), где якобы его и забыли. Но он вроде как был направлен почтой в Екатеринбург, однако на момент заседания не дошел. В суде решили «джентльменам верить на слово». Факт устного заявления, что договор есть, хоть его оригинала на руках и нет. Свердловский областной суд тогда оставил мой иск без удовлетворения», — говорит Ионин, отмечая, что после выборов Парфенов был уволен с должности директора «Плюс Банка» с формулировкой «за утрату доверия».



Рассмотрение иска «Парфенов vs Ионин» в Свердловском областном суде назначено на конец марта.



Фото: newdaynews.ru