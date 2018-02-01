Депутата Госдумы вызывают в суд на «разборки» с «бородатым губером»

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«Компенсировать он просит якобы понесенные им затраты в судебном процессе по моему иску в сентябре прошлого года. Тогда я просил снять заезжего московского банкира от КПРФ за нарушения при использовании авторских прав в агитации. В своем предвыборном ролике Парфенов декламировал стихи, приписав их авторство Пушкину. Реальный же их автор — современный поэт Василий Веров. Это серьезное нарушение избирательного закона», — сообщает Дмитрий Ионин.
Действительно, 24 августа 2017 года в эфире ОАО «Областное телевидение» демонстрировался видеоролик, в котором Парфёнов прочитал фрагмент стихотворения, неверно указав авторство зачитанного стихотворения следующего содержания:
«Животный утоляя страх
Времён двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит, и грузный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело в след
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За них попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат,
Эстонец – пасынок залива.
Хохол с натуги ворот рвёт,
За ляхом тянется к европам,
Спеша за шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.
И мир вокруг по швам трещит,
И шрамы набухают кровью,
А мы, как прежде, держим щит
Пустому вопреки злословью.
Умолкни, лживая молва, –
Пускай узнают поимённо:
Россия всё ещё жива!
Не пали отчие знамёна!»
Во время прочтения стихотворения на сорок пятой секунде воспроизведения на экране кратковременно появляется надпись «Стихи А.С. Пушкина».
«Представительница Парфенова в суде заявила, что мои требования безосновательны. Якобы у них есть лицензионный договор с автором стихотворения, которое цитировалось Парфеновым. Таким образом, авторское право не нарушено. Заведующий правовым отделом Избирательной комиссии Свердловской области Игорь Буртов уточнил, почему же тогда у Парфенова этот договор на руках отсутствует, на что получил ответ, что Парфеновым договор якобы заключался в Санкт-Петербурге (!), где якобы его и забыли. Но он вроде как был направлен почтой в Екатеринбург, однако на момент заседания не дошел. В суде решили «джентльменам верить на слово». Факт устного заявления, что договор есть, хоть его оригинала на руках и нет. Свердловский областной суд тогда оставил мой иск без удовлетворения», — говорит Ионин, отмечая, что после выборов Парфенов был уволен с должности директора «Плюс Банка» с формулировкой «за утрату доверия».
Рассмотрение иска «Парфенов vs Ионин» в Свердловском областном суде назначено на конец марта.
Фото: newdaynews.ru
© «Вечерние Ведомости»
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