«Начальников бы в наши квартиры!» Замерзающие жители Каменского района требуют отставки главы района Сергея Белоусова (ФОТО)

22 февраля в 11:00 жители нескольких сел вокруг Каменска-Уральского вышли на пикет к свердловскому парламенту. «Белоусов в КГО посадил людей в д***мо», «Белоусов, мы устали от тебя!!!» — такие плакаты держали люди.Проблемы с отоплением в Каменском районе начались еще в середине декабря. Участились аварийные отключения, а в январе тепла не было две недели. Люди считают, что все дело в работе коммунальщиков. Подготовка к отопительному сезону была проведена некачественно, говорят участники пикета, из-за этого аварии на теплопроводах шли одна за другой.Не лучше ситуация и с канализационными сетями. «Фекалии текут по улицам», — говорят очевидцы.И вот 22 февраля жители сел Новоисетское, Мартюш, Позариха и других решили обратиться к областным властям напрямую. И одно из их главных требований — отставка главы района Сергея Белоусова.— Вот бы начальников в наши квартиры! Пожили бы там в легких пижамках! — говорят участники пикета.На встречу с гражданами вышел депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. Депутат отчитался о том, что были подготовлены запросы в различные правоохранительные структуры и возбуждено уже несколько бесфигурантных пока дел.