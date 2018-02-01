Уральца будут судить за убийство возлюбленного бывшей жены

14:36 | 22.02.2018

55-летний житель Березовского предстанет перед судом за убийство супруга своей бывшей жены. Трагедия произошла в канун Нового года.



По версии следствия, березовчанин и его жена построили совместный частный дом, однако, когда после развода встал вопрос о его разделе, они решили, что будут жить в доме по очереди: бывший муж — в будние дни, а женщина со своим новым супругом — в выходные.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на этой почве между бывшими супругами случались конфликты, в том числе и с нанесением телесных повреждений.



30 декабря 2017 года пара приехала в дом, однако обвиняемый сообщил в полицию о незаконном проникновении в жилище. После разбирательства супруги вновь вернулись к дому, но он был закрыт изнутри. В это время обвиняемый через окно выстрелил из ружья в супруга бывшей жены. Тот погиб на месте происшествия.



Сейчас уголовное дело направлено в суд. Березовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.





Фото: ptzgovorit.ru