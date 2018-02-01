Прокуратура через суд добилась выплаты зарплаты 37 работникам МУПа в Тугулыме

14:17 | 22.02.2018

Только через суд удалось добиться выплаты зарплаты для работников муниципального унитарного предприятия «Автоперевозки» в Тугулыме. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей.



37 человек не могли получить деньги за ноябрь — декабрь 2017 года. Причиной этого стала дебиторская задолженность предприятия в размере 531 тысячи рублей, а также несвоевременное перечисление администрацией Тугулымского городского округа субсидии на возмещение расходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В результате в отношении директора МУПа было возбуждено административное дело.





Фото: avtograf22.ru