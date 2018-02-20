В доме, где недавно обрушился потолок, произошло еще одно ЧП

22:28 | 21.02.2018

В Екатеринбурге в доме № 16а в Суворовском переулке, где на минувшей неделе обвалилась крыша, произошел еще один инцидент — в этот раз рухнул потолок.



По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, сегодня в доме проводились плановые работы по ремонту кровли. Когда один из рабочих наступил на доски перекрытия между вторым этажом и чердаком, у него провалилась нога — так на втором этаже образовался провал в потолке.



По словам представителей МЧС, на место инцидента выезжала оперативная группа МЧС и чиновники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, которые установили, что жителям дома сейчас ничего не угрожает.



Напомним, первый инцидент случился в этом доме 15 февраля — тогда в одной из квартир частично обвалилась крыша, куски которой задели хозяина квартиры и двоих его детей.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области