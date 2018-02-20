Житель Екатеринбурга добился компенсации за бракованный iPhone

22:02 | 21.02.2018

Житель Екатеринбурга отсудил у салона сотовой связи 114 тысяч рублей за покупку бракованного «айфона», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Мужчина приобрел телефон Apple iPhone 7 еще в июне прошлого года в салоне сотовой связи «Связной Логистика». Тогда покупка гаджета обошлась ему в 55 тысяч 490 рублей. Уже спустя два месяца после покупки телефон вздулся, а при подключении к зарядному устройству не заряжался. Обратившись в салон сотовой связи с просьбой об обмене товара или о возврате денег, молодой человек получил отказ: магазин лишь предлагал сдать телефон на гарантийный ремонт.



Тогда мужчина обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском об обязании АО «Связной Логистика» расторгнуть договор купли-продажи и возвратить ему 55 490 рублей, а также взыскать с ответчика неустойку в размере 50 495 рублей, расходы по оплате экспертизы — 6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.



Верх-Исетский районный суд, в свою очередь, признал требования молодого человека обоснованными. А апелляционную жалобу от салона сотовой связи областная инстанция оставила без удовлетворения.



Фото: rebenokboleet.ru