На развитие Первоуральска потратят около 85 миллиардов рублей

19:51 | 21.02.2018

На комплексную программу развития Первоуральска, которая продлится до 2023 года, будет направлено около 85 млрд рублей. Данное решение было озвучено на выездном заседании правительства Свердловской области.



В рамках программы уже построили и отремонтировали несколько детсадов, школ, поликлиник и других социальных объектов. «С 2014 года на реализацию программы развития муниципалитета из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников направлено более 14 миллиардов рублей. Это позволило улучшить социальную инфраструктуру», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сейчас обсуждается возможность реализации возведения школы в Первоуральске и реконструкции насосно-фильтровальной станции.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области