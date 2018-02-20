Два екатеринбургских объекта получат новые названия

18:58 | 21.02.2018

В скором времени в Екатеринбурге появятся «Парк имени Владислава Агафонова» и «Сквер имени купцов Агафуровых». Новые названия будут даны парку, расположенному в границах улиц Городской — Фигурной в поселке Совхозный, и скверу в границах улиц Шейнкмана — Сакко и Ванцетти в Верх-Исетском районе города.



Соответствующий документ — постановления №357 и №358 о присвоении наименований двум городским объектам — подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Сведения о новых названиях будут размещены в государственном адресном реестре.



Напомним, что отныне упомянутый парк будет назван в честь директора совхоза «Свердловский», который занимал эту должность с 1962 года. А сквер будет напоминать об основателях купеческой династии, внесших значительный вклад в развитие города в дореволюционное время.



Фото: mibexpo.ru