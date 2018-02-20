Рубрика: Новости дня
16:58 | 21.02.2018
Прокуратура обязала МУП в Тугулыме выплатить долги по зарплатам
Причиной невыплаты стала, во-первых, дебиторская задолженность предприятия в размере 531 тысячи рублей, а также несвоевременное перечисление администрацией Тугулымского ГО субсидии на возмещение расходов. Против руководства МУП было возбуждено административное дело, от администрации Тугулымского городского округа прокуратура потребовала прекратить нарушения трудового законодательства.
Долги по зарплате были полностью погашены.
© «Вечерние Ведомости»
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