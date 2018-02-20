Прокуратура обязала МУП в Тугулыме выплатить долги по зарплатам

16:58 | 21.02.2018

По требованию прокуратуры Тугулымского района МУП «Автоперевозки» погасило задолженность по зарплате за ноябрь — декабрь 2017 года перед 37 работниками на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



Причиной невыплаты стала, во-первых, дебиторская задолженность предприятия в размере 531 тысячи рублей, а также несвоевременное перечисление администрацией Тугулымского ГО субсидии на возмещение расходов. Против руководства МУП было возбуждено административное дело, от администрации Тугулымского городского округа прокуратура потребовала прекратить нарушения трудового законодательства.



Долги по зарплате были полностью погашены.